Fiestas online para disfrutar en el salón de casa durante el coronavirus

Las cancelaciones de conciertos y el cierre de discotecas provocadas por la crisis del coronavirus han dado una vuelta de tuerca a la oferta de ocio, que ha saltado directamente a las casas con fiestas online en las que se puede escuchar música en directo o bailar al ritmo de techno en el salón.



Unas iniciativas que beben de las ya iniciadas en los primeros países donde el coronavirus provocó antes que en España el confinamiento de sus ciudadanos, China e Italia, donde también a través de las redes sociales como Bilibili -similar a Youtube- se presentó el primer "Festival de Música en Línea para la Habitación", al que se engancharon miles de personas desde sus casas.

Ante el cierre de las discotecas, la fiesta se puede organizar en el salón: tú solo, con tu familia, pareja o compañeros de piso. Seis Djs pincharán de sus casas para dar "buen rollo" durante el fin de semana de confinamiento con la propuesta de la sala Teatro Barceló con el festival 'Vibramos contigo'.



Inés vive junto otros cuatro compañeros en un piso de Delicias, cada uno son de una ciudad diferente, y ya han planeado su plan para el fin de semana: "Vamos a hacer una videollamada con nuestros respectivos amigos y así montaremos una fiesta a distancia".



"La música tiene poderes curativos y más en los tiempos que corren. Hay conectar a la gente y que disfruten de la música desde sus casas ya que no lo pueden hacer en la calle o en una casa de conciertos". Con esta premisa nació Cuarentena Fest, Festival de Música en Streaming en Tiempos Difíciles, cuenta Meri Lane, una de las personas que integran esta iniciativa, a través de una conversación telefónica.



Del 16 al 27 de marzo, con cuatro conciertos diarios, más de cincuenta de músicos como Cariño, Marcelo Criminal, Pavvla o Evripidis And His Tragedies tocarán en directo desde sus casas y llegarán a la de todo aquel que quiera "engancharse" a estas actuaciones.



"Es una tontería porque podría ponerle música sin más pero el hecho de saber que es directo y que mucha más gente está viendo exactamente lo mismo que yo, me emociona", cuenta Alicia, quien está cumpliendo "fielmente" el confinamiento sola en su piso: "Tener la música me da compañía".



Además del poder curativo de la música, desde el Cuarentena Fest recalcan que grupos como Cariño han visto cómo con el coronavirus han recibido "un golpe" en su carrera musical, ya que este trío "de pop barriobajero para la bajona", según su propia definición, habrían tocado en Coachella si no se hubiera suspendido.

Las actuaciones serán gratuitas pero se ha habilitado un apartado de donaciones, "una especie de taquilla", que se repartirá equitativamente entre todos los artistas para que reciban "un granito de arena".

"Este tipo de proyectos nos permiten a los músicos no quedarnos quietos", cuenta la cantautora Antía Eseuve, integrante del grupo Casa Manuela junto a Pablo Wilson, quienes han visto cómo los conciertos programados de cara a los próximos meses "se han caído".



El decreto del estado de alarma que limita la circulación de las calles también les afecta a su trabajo: "Los grupos musicales no tenemos por qué vivir en el mismo piso y tenemos que ir de un piso a otro para para poder grabar o ensayar. Es nuestro trabajo pero no sé cómo podemos justificar esto a las fuerzas de seguridad".



"El único festival en el que todo el mundo está en primera fila, donde es imposible ligar y cuyos problemas de sonido sólo dependen de tu conexión de Internet". Con este humor ácido se presenta #YoMeQuedoEnCasaFestival porque "la cultura no se suspende, se prorroga" fue una idea impulsada por el mánager de artistas, Franchejo Blázquez.



El funcionamiento es simple: cada artista realizará un directo desde su propio perfil de Instagram a una hora establecida (señalada en el cartel oficial del evento) y tendrá media hora para tocar unos temas.



La oferta sigue más allá, como el YoMeQuedoEnCasaDragFestival en el que múltiples Drags actúan en directo a través de Instagram, o artistas católicos que se han unido para "llevar esperanza a quienes están confinados", en un festival virtual promovido por Católicos en Red con el apoyo de la Subcomisión de Juventud de la Conferencia Episcopal Española.



"Ya volverán los abrazos y los besos dados con calma", cantó el uruguayo Jorge Drexler, tras la suspensión en un concierto en Costa Rica y que decidió cantar de espaldas a un patio de butacas vacío ante un público que le escuchaba a través de las pantallas.



Al igual que los abrazos y los besos, volverán los conciertos y las fiestas en las que todos bailaremos y cantaremos en compañía.



