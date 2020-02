Plantón a los Oscar de Harry y Meghan

Actualizada 12/02/2020 a las 08:09

No solo recibieron uno de los codiciados tarjetones para acudir a la gala, sino que también fueron tentados para que entregaran una de las estatuillas. Y no una cualquiera, sino la de mejor película. De haber aceptado, Harry y Meghan hubieran hecho historia en los Oscar, como la cinta coreana ‘Parásitos’. Pero, pese al pasado cinematográfico de Meghan, los duques de Sussex, que ahora residen en Canadá, dijeron no a la Academia. Hubiera sido una reaparición de cine.

