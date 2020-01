Al Gran Duque de Luxemburgo se le acaba la paciencia

Actualizada 28/01/2020 a las 08:38

Gran parte de su contenido es aún un misterio, pero la inminente publicación del informe Waringo sobre el funcionamiento de la monarquía de Luxemburgo ha puesto en jaque a la institución. Los dimes y diretes en torno a este documento y las recientes filtraciones al semanario The Lëtzebuerger Land, en las que la gran duquesa María Teresa Mestre saldría mal parada, han agotado la paciencia del gran duque, Enrique de Luxemburgo. No está dispuesto a permitir que nadie manche el buen nombre de su esposa, que ahora más que nunca parece quedar en entredicho. Precisamente, la auditoría fue encargada en verano por el primer ministro Xavier Bettel al exdirector de la Inspección General de Finanzas, Jeannot Waringo, para saber qué está pasando de puertas para adentro en palacio, después de que un tercio del personal haya renunciado a su puesto, y por qué hay tantos gastos sin justificar en una asignación de once millones.



Harto de tanta especulación, el jefe del Estado ha decidido salir al paso de estas informaciones, que retratan a Mestre como una mujer autoritaria, que acostumbra a tener malos modos con el servicio y a llevar un elevado tren de vida. Enrique lamenta este “linchamiento mediático” y no teme a las conclusiones de un informe, que consintió “movido por un espíritu de apertura”. Sin embargo, asegura, “no voy a consentir que se ponga en entredicho a mi esposa”, zanja.

Selección DN+