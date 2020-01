Actualizada 08/01/2020 a las 17:14

El actor turco Can Yaman, famoso por su aparición en las telenovelas Erkenci Kus: pájaro soñador o Dolunay, ha vuelto a convertirse en trendign topic en España. Esta vez no es porque haya pisado suelo español, no, lo es por su parecido a Pedro Sánchez.

Sí, has leído bien, al nuevo presidente del Gobierno. Al parecer, el actor ha tenido que afeitarse y cortarse el pelo para ingresar en el servicio militar. Y las redes han estallado, esta vez por el parecido entre el intérprete, de 30 años, y el presidente del Gobierno, en su juventud.

Es Sánchez de joven y nos venden q es #canyaman jajajaja pic.twitter.com/vCXUHncsX7 — LaGentuzaDeAqui (@lagentuzadeaqui) 7 de enero de 2020

¿Can Yaman y Pedro Sánchez, la misma persona? Abro debate. pic.twitter.com/vw4hDR3dRc — ainhoa (@nhcpd_) 7 de enero de 2020

