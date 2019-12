Melania Trump 'modera' la Navidad en la Casa Blanca

El número 1.600 de la Avenida Pennsylvania está listo para otra lección de maximalismo navideño. A los Trump, ya se sabe, más siempre les sabe a poco. Incluso cuando se trata de adornar la Casa Blanca para las celebraciones. A la vista del barroquismo y relumbrón que exudan las imágenes distribuidas por la primera dama de los Estados Unidos a través de las redes sociales, nada hace sospechar que la artífice del montaje ornamental haya realizado un ejercicio de contención. Pero lo ha hecho. Este año, Melania se ha moderado. A su pesar. Tras la avalancha de críticas y chistes que suscitó la sangría vegetal que preparó la Navidad pasada, la esposa del líder republicano ha decidido volver al camino de la tradición y la exaltación de la bandera de las estrellas y las barras, que le garantiza alegrías.

Si en 2018, Melania abarrotaba la residencia oficial con un pinar compuesto por 40 ejemplares, todos de color rojo furioso, esta vez ha decidido conformarse con solo 22 y verdes. Los ha distribuido junto con kilómetros de guirnaldas y lucecitas. Ha titulado al conjunto El espíritu de América. “Estoy encantada de compartir esta hermosa exhibición de patriotismo para que todos la vean y estoy emocionada de que todos experimenten la belleza de la Navidad», ha escrito en Twitter.

“The Spirit of America” is shining in the @WhiteHouse! I am delighted to share this beautiful exhibit of patriotism for all to see, and excited for everyone to experience the beauty of the #Christmas season! pic.twitter.com/qGxxl9qBrd