Políticos sin miedo al ridículo en campaña

Actualizada 04/11/2019 a las 09:16

El mitin ya no está de moda. Mejor, un chapuzón en la reserva de la isla de Tabarca. El ministro de ciencia, del espacio, al fondo del mar. Aunque más que los peces, el animal que está triunfando es Lucas. "Que es para comérselo. Aún huele a leche. Es un bebito", decía Albert Rivera, el que lo ha difundido en su Instagram. Y tal ha sido la repercusión, que el perro ya tiene sus propias cuentas en redes sociales. Todo sea por ganar seguidores, por la remontada. Releva así a Pecas, en paz descanse, el perro de Esperanza Aguirre. Una clásica en darlo todo por un voto.

Aunque moviendo el esqueleto sigue siendo Miquel Iceta, el rey de la pista. Cantando, la pugna es dura. En el Top 3: Antonio Miguel Carmona, Juan Carlos Girauta y la 'number one' es Ada Colau, que tiene ya un recopilatorio. De la rumba al reguetón. Videoclip viral, volvemos a la campaña, de Podemos para recordar a Pedro Sánchez y sus devaneos con Albert Rivera. Que sigue vendiendo camisetas de liberal ibérico. Aunque más tirón tuvo, sin duda, sin nada de ropa. Sánchez sudó la camiseta jugando al baloncesto, también en silla de ruedas. Y como a Iglesias no se le da tan bien, prefiere tirar de su éxito en redes sociales. Sin miedo al ridículo. Vaticinando, eso sí que fue una bajada, la derrota de UPyD en Andalucía. En Vox ya no es sólo Abascal el que monta a caballo.

Etiquetas Elecciones 10N

Selección DN+