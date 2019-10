La historia roza los 170.000 'me gusta' en Twitter y ha sido compartida ya 31.000 veces. Y no es para menos. Todavía queda gente en este planeta que devuelve carteras, sí, pero seguro que pocas de las que lo hace de esta forma.

Uno de los protagonistas de esta historia es Tim Cameron, un tuitero londinense, que extravió la cartera en el trayecto entre el trabajo y su casa. “No tenía mucha información para identificarme en ella”, señaló Cameron. Sin embargo, la persona que la encontró se las ingenió para comunicarle que la tenía. “Un buen samaritano se puso en contacto conmigo vía... mi cuenta bancaria”, contó en la red social de Twitter. Cameron recibió cuatro transferencias de un penique cada una, y en el asunto de cada una su salvador, llamado Simon, le dejó su número de teléfono para que pudieran contactar y devolvérsela.

I just lost my wallet on the way home from work. I didn't have much identifying info in there so a good Samaritan got in touch with my via my... bank account



4x transfers of £0.01 each with a reference up to 18 chars pic.twitter.com/RVK8I1ZctQ