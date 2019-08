Miley Cyrus estalla en Twitter y niega que le fuera infiel a Liam Hemsworth

Actualizada 23/08/2019 a las 13:51

Miley Cyrus rompe su silencio y estalla en las redes sociales contra los rumores sobre su separación de Liam Hemsworth ocurrida hace apenas dos semanas. A través de un hilo en Twitter, la cantante ha negado este jueves haber engañado al actor durante su relación. "Puedo aceptar que la vida que he elegido signifique que debo vivir de una forma completamente abierta y transparente con mis admiradores, a quienes amo, y al público, el 100% de mi tiempo", comenzó. "Lo que no puedo aceptar es que me digan que miento para encubrir un crimen que no he cometido. No tengo nada que ocultar", deja claro Cyrus en el primer mensaje.

Cyrus y Hemsworth, de 26 y 29 años respectivamente, se separaron tras ocho meses matrimonio. El mismo día en que un portavoz de la cantante anunció la ruptura, se publicó una fotografía en la que Cyrus aparecía besándose con la bloguera Kaitlynn Carter, de 30 años, en el lago de Como, en Italia. Desde entonces ambas han compartido diversos momentos juntas de los que los medios se han hecho eco rápidamente. Entre ellos, una comida familiar en Los Ángeles con la madre de la cantante, Tish.

"No es ningún secreto que he estado de fiesta en mi adolescencia y principios de mis 20", añade Cyrus en la red social. "No solo fumé, sino que defendí la marihuana, experimenté con drogas, mi canción más importante hasta la fecha es sobre bailar con MDMA y meterme rayas en el baño", admite. "La jodí y fui infiel en mis relaciones cuando era joven. Me expulsaron de Hotel Transilvaniapor comprarle a Liam un pastel con forma de pene para su cumpleaños y lamerlo", explica por primera vez sobre su marcha de la película de Genndy Tartakovsky, en la que iba a poner la voz a una de sus protagonistas y finalmente fue sustituida por otra exchica Disney, Selena Gomez. "Pero la verdad es que, una vez que Liam y yo nos reconciliamos, lo hice en serio y me comprometí", continúa, y añade: "No hay secreto por descubrir aquí. He aprendido de cada experiencia en mi vida. No soy perfecta, no quiero serlo, es aburrido. He crecido frente a ustedes, pero la conclusión es que he crecido".

"Puedo admitir muchas cosas, pero me niego a admitir que mi matrimonio terminó por haberle sido infiel. Hemos estado juntos durante una década. Lo he dicho antes y sigue siendo cierto, amo a Liam y siempre lo haré. Pero en este punto tuve que tomar una decisión saludable para mí misma, para dejar atrás mi vida anterior. Me siento más saludable y feliz de lo que he sido en mucho tiempo", concluyó afirmando que simplemente se encuentra en un momento diferente a cuando era más joven.

La cantante solo se había pronunciado sobre su separación pocas horas después de la ruptura con un enigmático mensaje lleno de metáforas en su cuenta de Instagram. "No luches contra la evolución, porque nunca vencerás. Como la montaña en la que me encuentro, la cual una vez se encontró bajo el agua, conectada con África, el cambio es inevitable... Mi padre siempre me dijo que la naturaleza nunca se apresura, pero que siempre hace las cosas a tiempo. Saber que eso es cierto llena mi corazón de paz y esperanza. Se me ha enseñado a respetar el planeta y sus procesos, y por eso yo me comprometo a hacer lo mismo conmigo misma", dijo la artista en el texto.

La aparente buena relación de la pareja saltó por los aires solo tres días después de la ruptura. Fuentes cercanas a la cantante contaron a TMZ que esta intentó "valientemente" salvar el matrimonio, pero no pudo aceptar que Liam "bebiera mucho" y "usara ciertas drogas". La lucha de Miley Cyrus con el abuso de sustancias en el pasado fue un "factor decisivo" y especialmente difícil para ella. Los amigos del actor, por su parte, respondieron a estas acusaciones asegurando que Cyrus solo usa las drogas para distraer de la verdadera causa de la separación: la infidelidad de ella. Un ataque al que la artista ya ha contestado después de que este miércoles el actor de Los juegos del hambre solicitara de manera oficial el divorcio.

