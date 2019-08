Lego lanzará una colección sobre 'Friends'

Phoebe, Ross, Chandler, Monica, Rachel y Joe se convertirán muy pronto en mini figuras de Lego. La marca de juguetes ha querido celebrar así los 25 años desde la primera emisión de 'Friends' y así lo ha anunciado a través de las redes sociales.



Se trata de un conjunto de 1.070 piezas que recrean el clásico 'Central Perk' en el que no falta el mítico sofá naranja donde se sientan siempre los protagonistas de la mítica serie.

Su lanzamiento está previsto para el próximo 1 de septiembre de 2019 tanto en la web como en tiendas especializadas



Could we BE any more excited to build Central Perk?! ☕️ #Friends25 https://t.co/ID4dAfG8TZ pic.twitter.com/MQDHFnym4V