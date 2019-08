EasyJet pide a un tuitero que borre la foto de una pasajera en un asiento sin respaldo

"Easyjet gana a Ryanair a la hora de tener asientos sin respaldo", publicaba el usuario @Mattiasharris este martes con una fotografía de una mujer sentada en un asiento sin respaldo. La respuesta de la compañía al tuit ha provocado un gran revuelo en las redes.



Ante esta situación respondieron al usuario de la red social que eliminase la fotografía para después poder investigar el caso. "Escríbenos un mensaje privado para darnos más información al respecto, de manera que podamos asistirte mejor".



"De ninguna manera", ha respondido @Mattiasharris, "es una foto real de un avión que está actualmente descendiendo en Ginebra".



Más tarde, la compañía compartió un comunicado en el que aseguran que no se le permite a nadie viajar o sentarse en ese asiento ya que "no están operativos a la espera de ser reparados". "La seguridad es nuestra mayor prioridad e easyJet opera su flota de aviones en estricto cumplimiento con todas las pautas de seguridad", defienden.

