Emma Watson colabora en una línea telefónica para mujeres que sufren acoso sexual

La actriz Emma Watson ha colaborado en el lanzamiento de una línea de teléfono para mujeres que sufren acoso sexual en el trabajo en el Reino Unido, donde una de cada dos asegura haber padecido este problema en su vida laboral.



Watson, activista de Time's Up -movimiento que lucha contra el acoso sexual-, calificó como "absolutamente sorprendente" que esta sea la primera línea telefónica de este tipo en Inglaterra y Gales.



Este servicio, que es gratuito, se ha creado con las donaciones de la gente, incluida la de la estrella de cine.



La medida tiene como objetivo ofrecer consejo legal, a través de la fundación "Rights for Women", a las mujeres que sean objeto de acoso sexual en su puesto de trabajo.



"Finalmente parece que la gente se está dando cuenta de la escala de este problema. Confío en que con todas las acciones que se están realizado veamos un nuevo clima de prevención con respecto a esto", explicó Watson en la página web de "Rights for Women".



"Conocer cuáles son tus derechos, cómo puedes afrontarlos y las opciones que tienes si has experimentado acoso son partes fundamentales para crear lugares de trabajo seguros para todos. Esta línea de ayuda es un gran paso para asegurarse de que todas las mujeres reciben apoyo", agregó la actriz.



El número de teléfono que las mujeres de Reino Unido tienen que usar para acceder a este servicio es el 02074900152.

