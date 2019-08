Actualizada 05/08/2019 a las 08:26

Dani Mateo la ha vuelto a liar. Tras levantar ampollas con su 'sketch' en el El Intermedio donde se sonaba los mocos con una bandera de España, el conocido presentador está de nuevo en el centro de las críticas.



“Cuando se habla de Franco, dicen que no hay que andar removiendo el pasado, pero con ETA... Oye! Que no pase un día sin avivarla, no se nos vaya a morir”, ha escrito el cómico de La Sexta en la red social Twitter.



Su texto ha provocado infinidad de comentarios que critican que el franquismo terminó en 1975 mientras que ETA anunció su disolución el año pasado.



El tuit, publicado en la mañana del domingo, acumula ya más de 9.000 reuits, 29.000 me gustas y más de 250 comentarios.



"Recordar el franquismo y a ETA siempre está bien. Utilizarlos políticamente... Eso es lo ruin. Pero en fin... Que me voy a la playa", ha insistido Dani Mateo.



Cuando se habla de Franco, dicen que no hay que andar removiendo el pasado, pero con ETA... Oye! Que no pase un día sin avivarla, no se nos vaya a morir. — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) August 4, 2019

Recordar el franquismo y a ETA siempre está bien. Utilizarlos políticamente... Eso es lo ruin. Pero en fin... Que me voy a la playa — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) August 4, 2019







