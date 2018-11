El polémico sketch de Dani Mateo sonándose los mocos con la bandera española

El humorista Dani Mateo ha regresado a Twitter tras irse "un rato" a raíz de un sketch en El Intermedio en el que se sonó los mocos con la bandera española, lo que incendió las redes.

Un hecho que ha recibido duras críticas como las del presentador Frank Cuesta, cancelaciones de publicidad y apoyos de formaciones como Podemos o compañeros de profesión como Gonzo.

En su cuenta de Twitter, Dani Mateo explicó que con el sketch pretendía explicar "lo que le puede pasar a un idiota por sonarse por error con una bandera en los tiempos que corren" y ha reclamado que "es necesario que cambiemos banderas por palabras". Y abogó por la risa.

Para mí, lo que me está pasando - insultos, cancelaciones de publicidad, amenazas... - es el final del sketch. Es decir: lo que le puede pasar a un idiota por sonarse por error en una bandera en los tiempos que corren. Pero los ofendidos lo han entendido de otra forma. Hablamos? pic.twitter.com/vMm2BK1Ijn

Cuando uno decide poner su vida al servicio de la risa sabe que éstas son las consecuencias, pero a veces resulta duro. Sin embargo, éste es mi trabajo y tengo que apechugar. Por eso me dediqué a la comedia, para hacer la realidad más llevadera.

El sentido del sketch de la bandera era - o así lo entendí yo - demostrar que, cuando los ánimos están muy caldeados, las banderas se vuelven más importantes que las personas y eso es peligroso. Por eso me desmoronaba al comprobar que me había sonado en ella. Nunca fue ofender.

Entre las críticas, destacan las duras palabras de Frank Cuesta, las cancelaciones de publicidad de la Clínica Baviera, las reacciones del deportista y 'Hermano mayor' Pedro García Aguado o de la Guardia Civil.

No maestro, para eso están los pañuelos. No hay que sonarse, Ni con unas ni con otras, sí sólo sabe hacer humor faltando el respeto a las personas y sus símbolos, no es humorista, es un faltón que se cree gracioso. https://t.co/qXgD9mS5ns