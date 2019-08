1 de agosto, Día Mundial de la Alegría.

Actualizada 01/08/2019 a las 10:43

La Real Academia Española define la palabra 'alegría' como un “sentimiento grato y vivo”, lo que viene a traducirse en el lenguaje terrenal como el emoticono de la cara sonriente de la que tanto nos gusta echar mano en Whatsapp. Estar alegre es placentero, divertido, agradable. Uno, cuando está alegre, se siente vivo. Quizá por el aura tan subjetivo que desprende esta sensación. No necesitas un porqué, un motivo, una explicación en la recámara por si alguien te pregunta por qué tanta alegría. Existen tantos razones, y todas son tan propias e intransferibles, que a veces no somos conscientes de ello.

Estoy feliz porque ha salido el sol o porque me gusta el sonido de la lluvia; estoy feliz porque voy a disfrutar de un amigo que hace tiempo que no veo; la risa de mi abuelo es alegría; comer un helado me hace feliz; estoy alegre porque puedo escuchar toda la música que se me antoje y puedo compartirla; estoy alegre porque voy a ver esa película que se me ha resistido durante meses; la sonrisa de mi madre es alegría en estado puro.

Una caricia, un abrazo, aprovechar el tiempo, perderlo de la mejor manera y con la gente adecuada, ver el mar y escucharlo, respirar en medio de la nada, estar rodeado de miles de personas, gritar, cantar, correr, saltar...

Escoge la razón que quieras y, si te apetece, compártela. O no, también puedes guardártela para ti, interiorizarla y dejarte llevar. Porque existen un millar y más de motivos, y todos tan propios e intransferibles que tú verás cómo, cuándo o con quién quieres disfrutarlos.

Aunque este jueves tenemos la oportunidad de desprender esa alegría por los cuatro costados por una razón que da la vuelta al mundo. Este 1 de agosto celebramos el Día Mundial de la Alegría. Al colombiano Alfonso Becerra se le ocurrió hace unos años que deberíamos tener un día que nos recordara los beneficios de un sentimiento que, a veces, cuesta sacar a relucir. Un día de sonrisas y buenas sensaciones que dejen de lado eso que ahora mismo te ronda por la cabeza como un torbellino y no te deja vivir con la tranquilidad que debería.

Un día que recuerda que la alegría es como una medicina para el alma, que sonreír es salud y que todos tendríamos que hacerlo más a menudo.

Etiquetas Beatriz Mingueza

Selección DN+