Ainhoa Arteta: "Me violaron en Nueva York, casi me matan"

La cantante de ópera Ainhoa Arteta ha confesado públicamente que fue violada años atrás. Lo compartió en el programa 'Retratos' de RTVE presentado por Isabel Gemio.

“Me sucedió en Nueva York al principio de estar allí estudiando la carrera. Vivía en una zona que de día era el mercado de la carne, y de noche el de las prostitutas, proxenetas y las drogas”, comenzó a compartir. decía con semblante muy serio.

”Por las noches, llegaba tarde porque cuidaba a una familia y a una niña. Una noche viví un episodio muy fuerte, que me marcó muchísimo. Ya no solo fue violarme, sino que casi me mata. Ocurrió el día en el que me daban mi primera ópera e iba a casa con la partitura”, siguió narrando.

“Me la tenía que aprender en cuatro días. No tuve tiempo ni para hacer duelo ni para para pensar en lo que me había pasado. Estuve una década sin poder verbalizar esta historia”, concluyó.

