El supuesto hijo de Julio Iglesias pide "agotar toda la actividad probatoria"

El valenciano Javier Sánchez, que reclama ser reconocido como hijo de Julio Iglesias, ha anunciado que se va a "movilizar para conseguir apoyo de entidades científicas" con el objetivo de que "prevalezca la verdad genética frente a cuestiones procesales". En esta línea, Sánchez defiende "agotar en los juicios de filiación toda la actividad probatoria para que reine la verdad genética por encima de cuestiones procesales".



Así lo ha hecho saber el demandante en un comunicado de su letrado, Fernando Osuna, en el que sostiene que "ante determinados hechos hay que ajustar el derecho a la ciencia y no lo contrario".



A finales del pasado mes de mayo, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Valencia rechazó la suspensión del juicio en el que debe esclarecerse la presunta paternidad de Julio Iglesias sobre Sánchez al estimar que no existe cosa juzgada, tal y como había alegado la defensa del cantante y la Fiscalía en la sesión de cuestiones previas que se llegó a celebrar días antes en la Ciudad de la Justicia de la capital valenciana. De este modo, el juicio se reanudará el próximo 4 de julio.



Sin embargo, en la misma sesión, el abogado del cantante, Fernando Falomir, planteó junto al fiscal la no validez de la prueba de ADN obtenida con restos que un detective privado contratado por Javier Sánchez obtuvo de un termo de uno de los hijos de Julio Iglesias, Julio José. Esta prueba, según defendía la representación de Sánchez, indica que este y Sánchez serían hermanos en un porcentaje cercano al 97 por ciento.



En su resolución, el juez decidió también declarar "ilícita" esta prueba y "carente de cualquier relevancia y valor jurídico y probatorio" y, para ello, se basó en que se recogió el termo de Julio José sin conocimiento de este, en lo que el magistrado considera una vulneración de derechos fundamentales, a la privacidad e identidad.



Ahora, Osuna, abogado de Sánchez, ha argumentado que "en casos muy específicos, la justicia nacional y la europea han venido defendiendo el derecho de un hijo a conocer quién es su padre, incluso cuando ya existe una sentencia previa que determinaba la no filiación". "Se puede alcanzar la condición de hijo, mediante la existencia de pruebas de ADN, que en juicios anteriores no existían o no se habían llevado a cabo por negativa del progenitor", ha dicho en este sentido.



Sin embargo, ha lamentado empleando una metáfora que "por cuestiones formales podría llegarse al absurdo de dictarse sentencia que dijera que el río Turia no pasa por Valencia". "No es admisible que científicamente (Sánchez) sea hijo de Julio Iglesias y judicialmente no lo sea", ha puesto de relieve.



Por tanto, ha opinado que "la ciencia y la justicia deben ir por el mismo camino" y esta última debe "servir al ciudadano" y "no obstaculizar la verdad material". En esta línea, ha advertido de que "un formalismo riguroso daría lugar a una situación injusta, apartada de la genética, e incidiendo en el fraude".



CONSEGUIR EL "APOYO" DE ORGANISMOS CIENTÍFICOS



Asimismo, ha anunciado que Javier Sánchez va a ponerse en contacto con diversos organismos científicos --como facultades de Medicina, Biología, Farmacia, Colegios de Médicos, Sociedades Médicas y Genéticas e industrias farmacéuticas, entre otras instituciones-- para "conseguir su apoyo".



Por todo ello, Osuna se ha referido a la decisión del Juzgado de no dar validez a la prueba de ADN obtenida para exponer que "la nueva valoración de las pruebas no puede realizarse sobre pruebas que ya se encontrasen en poder del tribunal, pero sí podría realizarse sobre nuevas pruebas como es el caso actual al disponer de una prueba de ADN coincidente".



"Es por ello que en la propia legislación se recoge la posibilidad de reabrir un caso con sentencia firme, siempre que se funde en nuevos hechos o pruebas, como podría ser como en este caso la prueba biológica que durante el proceso anterior no se pudo realizar ante la negativa del progenitor", ha manifestado.



"Esto acontece en el caso que nos ocupa con las pruebas biológicas actuales no previstas en aquellos años. Por ello entendemos que no cabría oponerse a la tramitación de la demanda de filiación contra Julio Iglesias", ha concluido.

