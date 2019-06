Actualizada 02/06/2019 a las 09:45

El mayor de los tres hijos del futbolista José Antonio Reyes, fallecido este sábado en un accidente de tráfico, compartió un mensaje a través de su cuenta de Instagram.

Una carta personal para su padre, que en cinco horas ya acumuló más de 1.700 mensajes en un día en el que las condolencias llegaron de numerosas partes, entre otras de Osasuna. El mensaje de su hijo de 11 años es el siguiente:

"Este es el último momento que hemos pasamos juntos papá.... ese día me dabas consejos como haces siempre, pero hoy te has ido para no volver y es un día muy duro para mí! Estuve y estaré siempre muy orgulloso de ti papá @j.a.reyes10 No pasamos todo el tiempo que quisiéramos juntos pero solo tú y yo sabemos cuánto nos queríamos! Sé que desde el cielo me cuidarás y yo nunca te voy a olvidar!! Te quiero papá!!", ha escrito el hijo de José Antonio Reyes antes de terminar estas líneas agradeciendo el apoyo que está recibiendo: "Gracias a todos por los mensajes de cariño que estoy recibiendo!!".

