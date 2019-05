El reto de mantener la esencia de los Patios de Córdoba

Actualizada 13/05/2019 a las 09:21

La Fiesta de los Patios de Córdoba afronta su sexta edición como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad con un reto pendiente, el de hacer una profunda reflexión para que logre mantener su esencia y evitar convertirse en un producto turístico más.

"Si queremos conservar la autenticidad, hay que apostar por esas personas para ayudar a rehabilitar sus viviendas y sus patios", ha apuntado en una charla con el arquitecto Francisco Riobóo Camacho, un auténtico enamorado de estos recintos que guardan belleza, tradición y cultura cordobesa y uno de los mayores expertos en la materia.

Aunque no quiere ser alarmista, hace una seria advertencia sobre la amenaza que se cierne sobre este Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, ya que la situación actual es de "verdadera crisis".

"Son cada vez más escasas las tradicionales casas de vecinos que existen y los problemas que acosan a su destrucción son los mismos que antes", alerta.

En el siglo XIX sirvieron de receptores baratos para las personas que llegaban desde el campo y que se agrupaban en familias dentro una misma vivienda en la que se repartían por habitaciones con un espacio común para todas como era el patio. Pero "estas casas han ido desapareciendo a montones, especialmente en las últimas décadas", apunta.

Los motivos pasan por una escasa rentabilidad de los alquileres, el envejecimiento de la población de origen, los intereses especulativos de la propiedad o la falta de una valoración social de este tipo de patrimonio, aunque, al menos, ésta última, se está revirtiendo por el atractivo turístico que suponen, especialmente desde su declaración como Patrimonio Inmaterial por la Unesco.

"Quedan monumentos, casi reliquias de lo que fueron esos recintos, que están evolucionando siempre y cada vez son más diferentes, pero si queremos mantener esta tradición, hay que preocuparse más, realizar más esfuerzos y conceder más ayudas".

Pero en diez años la situación "apenas" ha cambiado. Quizá sea el Centro de Interpretación de Los Patios, en Trueque, 4, el "único sitio de Córdoba donde se intenta dar a conocer un poco el sentido de Los Patios y los valores que representan".

Sin embargo, necesita desarrollarse por completo debido al interés que a nivel internacional han despertado, si bien por el momento "no hay receptividad de la Administración hacia estas necesidades y sólo se han dado unos primeros pasos".

Eso no quiere decir que los Patios que ahora se presentan al concurso no sean auténticos y que sus propietarios no se esfuercen por mantener esas tradiciones, aunque ya casi de una forma forzada, porque en la mayoría de los casos son unifamiliares o ni siquiera sirven de vivienda habitual, aunque sí de negocios de corte artesanal.

"Se pueden hacer las cosas mejor en beneficio de la autenticidad de esta fiesta y los propietarios realizan un importante esfuerzo personal a lo largo de todo el año para que así sea", ha reconocido, aunque "no se ha elaborado un inventario riguroso de patios para conocer sus necesidades y de qué forma mantenerlo vivos sin que se derrumben".

"Muchas de las casas de vecinos que se han perdido se podrían haber mantenido perfectamente de haber obtenido las ayudas pertinentes en lugar de haberse vendido para promociones de viviendas", ha condenado Riobóo.

Una buena oportunidad de futuro sería "facilitar que esas casas que aún hoy mantienen a varias familias en torno a sus patios, pero que no se presentan a concurso por el estado de sus viviendas, puedan hacerlo".

"¿Qué mejor inversión pública puede hacerse que recuperar nuestras casas de vecinos para su tradicional uso residencial en alquiler?", se pregunta el arquitecto justo antes de asegurar que "no se puede dejar la responsabilidad de la conservación de nuestras tradiciones o valores patrimoniales únicamente en manos de los vecinos que habitan las casas pati

De ahí la urgente necesidad de un relevo generacional para mantener esas tradiciones en las que se considera fundamental el apoyo efectivo de las administraciones para conservar la esencia patrimonial de Los Patios de Córdoba.

Etiquetas Córdoba

Selección DN+