Un sindicato de Policía Foral denunció al humorista David Suárez por su tuit

Actualizada 25/04/2019 a las 08:34

La Agrupación Profesional de Policía Foral de Navarra (APF), denunció al humorista David Suárez por el tuit del 18 de abril en el que denigraba a las personas con Síndrome de Down​​​​​. Así lo ha dado a conocer el diputado de UPN Íñigo Alli en Twitter.



Tras hablar con representantes de la @policiaforal_na de Navarra, el sindicato @apforal ha interpuesto una denuncia contra David Suárez Varela por sus comentarios que denigraban a las personas con Síndrome de Down. pic.twitter.com/n9VABSKoNJ — Íñigo Alli (@inigoalli) 24 de abril de 2019



El humorista, que "no volverá a colaborar" con Cadena Ser, publicó el pasado jueves el siguiente texto: "El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down".



Mamarracho, desgraciado, imbécil.

Vete con tu serrín y tu vómito a otra parte, bobo. https://t.co/FzT0ValKMl — Íñigo Alli (@inigoalli) 20 de abril de 2019



Sus palabras fueron contestadas por numerosos usuarios, entre ellos, por el diputado de UPN, que se puso en contacto con Policía Foral.



Te puede interesar

Selección DN+