El 'Daily Star' elimina su histórica página de desnudos femeninos

El periódico británico 'Daily Star' ha dejado de mostrar a las mujeres en topless en la su histórica "Página 3", que durante años fue un elemento básico de la prensa sensacionalista del país.



Con esta decisión, los principales rotativos británicos ya han abandonado una práctica considerada como "pornografía suave". El medio, ha puntualizado, seguirá exhibiendo a mujeres, pero dejarán de mostrar sus pechos desnudos, un cambio que los grupos por los derechos de la mujer llevan exigiendo hace mucho tiempo.



"Es asombroso que un periódico nacional haya usado este espacio para exhibir esta clase de contenido durante tanto tiempo, ha declarado Rachel Krys, codirectora de la Coalición del Fin de la Violencia contra la Mujer.



"Pero la sexualización y la objetificación de mujeres y niñas en la prensa sensacionalista continúa, tanto en las imágenes utilizadas como en la manera en que se informad de los problemas graves que afectan a las mujeres. Esperemos que esto sea una señal de progreso", ha dicho.



El periódico 'The Sun' se convirtió en el primer rotativo británico que introdujo la tradición diaria de modelos en topless en la página tres en la década de 1970, antes de que otros tabloides siguieran su ejemplo.



Sin embargo, los periódicos fueron abandonado esta práctica ante el creciente escrutinio y la crítica de quienes argumentaban que era degradante y alentaba la objetivación de las mujeres. El 'Daily Star' había sido el último diario británico en seguir imprimiendo las tres fotos de la página en topless después de que el Sun las eliminara sin hacer ruido en 2015.



"Creo que se ha convertido en un anacronismo porque vivimos en diferentes momentos desde que comenzó", ha indicado el experto en medios Roy Greenslade a la Fundación Thomson Reuters. "Las mujeres ya no piensan que es divertido ser objetificadas y, como ha demostrado el movimiento #MeToo, este es un mundo nuevo en el que vivimos y las mujeres no están dispuestas a soportar esas tonterías".



Greenslade ha recordado que las ventas de 'The Sun' no experimentaron ningún descenso notable tras la retirada de los desnudos. De todas formas, y aprovechando la explosión de Internet, la página de inicio de la versión digital del 'Daily Star' todavía exhibe a mujeres en posturas sugerentes.



El anuncio del periódico se produjo meses después de que Richard Desmond, quien había sido propietario de varios títulos pornográficos, lo vendiera al editor de 'Daily Mirror', Reach PLC.



"El 'Daily Star' siempre está intentando probar cosas nuevas y mejorar", explicó el editor del medio, Jonathan Clark, en un comunicado. "Con ese espíritu, hemos escuchado los comentarios de los lectores y actualmente estamos probando una versión encubierta de la página tres", dijo en su día.

