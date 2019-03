Un franciscano de Kenia, mejor profesor del mundo

El maestro keniano Peter Tabichi, que da clase en un pueblo remoto de Kenia, ha sido distinguido como el mejor profesor del mundo tras ganar el galardón Global Teacher Prize 2019, dotado con un millón de dólares (cerca de 900.000 euros), informó la Fundación Varkey, que otorga el premio.



"Es increíble (la obtención del premio). Se lo debo todo a Dios", declaró al diario keniano "Daily Nation" el maestro, quien trabaja una escuela de educación secundaria de Pwani, un remoto pueblo del condado de Nakuru (centro).



El Global Teacher Prize, que concede desde hace cinco años la Fundación Varkey, con sede en Dubái, para reconocer la labor de un docente, elogió "la dedicación, el arduo trabajo y la confianza apasionada de Tabichi en el talento de sus estudiantes".



Entre los finalistas del premio de este año, se encontraban profesores de Reino Unido, los Países Bajos, Brasil, Japón, Argentina, India, Estados Unidos y Georgia.



Dive into the world of @PeterTabichi, the winner of the 2019 Global #TeacherPrize: pic.twitter.com/feBjRSQnAP