Logran en México el récord Guinness de cata de tequila más grande del mundo

La ciudad de Guadalajara, en el occidental estado mexicano de Jalisco rompió este domingo el Récord Guinness a la cata de tequila más grande del mundo al reunir 1.486 personas que degustaron al mismo tiempo la bebida mexicana.



Natalia Ramírez, adjudicadora oficial de la organización Récord Guinness dijo que pese a que hubo 60 personas que no concluyeron la cata -y por tanto no se contabilizaron- los tapatíos sí lograron la marca y obtuvieron este reconocimiento.



Francisco Javier Soltero, vicepresidente de la industria tequilera, afirmó que el tequila es el regalo de Jalisco para el mundo y este récord representa la mexicanidad.



Con este acto, que tuvo como escenario de fondo la catedral de Guadalajara y el Teatro Degollado, los habitantes de esta importante ciudad abatieron la marca lograda apenas un día antes en el estado Quintana Roo (sureste de México) que reunió a 1.448 personas realizando la cata.



Los participantes comenzaron a llegar a la Plaza Liberación, en el corazón de la ciudad, cuando el sol caía y tuvieron que esperar poco más de una hora, debido a que los organizadores no lograban completar el número mínimo de asistentes.



Guiados por el maestro catador Jaime Villalobos, los asistentes hicieron uso de su vista, su olfato y su boca para degustar está bebida extraída de la planta mexicana del agave.



Con paciencia, conocieron las características de olor y sabor de tres tipos de tequila: el blanco, el reposado y el añejo.



Y lo ingirieron desde las copas especiales que fueron dispuestas junto a unas galletas y agua natural, que sirvieron para neutralizar las papilas gustativas.



Como si fuese una fiesta al aire libre, los catadores aplaudían y gritaban cuando terminaban de degustar cada copa.



Y luego de 15 segundos de disfrutar la bebida, gritaban un sonoro "¡salud!".



Con alegría y cantando la conocida canción de "Cielito lindo", los asistentes festejaron este logro comunitario.



"¡Lo logramos, lo logramos!", gritaban los asistentes mientras agitaban sus pañuelos de colores y levantaban las copas.



La música del mariachi puso final a este récord que refrenda a Jalisco como la cuna del tequila.

