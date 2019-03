La reina Máxima de Holanda cancela sus apariciones tras una operación "menor"

Actualizada 15/03/2019 a las 19:24

La reina Máxima de Holanda canceló este viernes todas sus apariciones públicas hasta el próximo lunes después de haber sido sometida a una "intervención médica menor" que le exige descanso temporal, informó este viernes el Servicio de Información del Gobierno (RVD).

En un comunicado, el Gobierno explicó que la reina holandesa no acudirá a la gran campaña de voluntariado NLDoet, uno de los eventos más destacados de su agenda, planeado para el 15 y 16 de marzo, y con el que la Fundación Orange busca movilizar a un mayor número de voluntarios cada año.



Esta ha sido una "intervención planificada" y tuvo lugar la semana pasada, aunque la monarca tendrá que descansar todo el fin de semana, subrayó el RVD, que no ofreció más información sobre el tipo de cirugía a la que fue sometida la reina, de 47 años.



El rey Guillermo Alejandro, que sí participó en la campaña de voluntarios, señaló que "no hay motivo de preocupación por Máxima, descansará el fin de semana pero le está yendo todo muy bien" y reconoció, sobre la organización de este evento, que "es mucho mejor hacerlo con ella, pero debe seguir las recomendaciones de su médico".



El pasado noviembre, la reina Máxima canceló su agenda oficial durante tres semanas por problemas de salud causados "por una infección intestinal" y tuvo que mantener reposo durante casi un mes, mientras se sometía a varios análisis.



En su lugar, la princesas Beatriz participó hoy en la campaña de voluntarios y ayudó a limpiar instrumentos en un almacén de Huizen, en el norte de Holanda.

