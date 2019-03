Actualizada 11/03/2019 a las 13:06

"Tal día como hoy hace 3 años empecé a dar el pecho a dos bandas después de 30 horas de parto. Me había pasado cuatro años intentando tener hijos. El primer año de crianza fue lo más duro que he vivido nunca. Es muy fuerte que ando agotada y que mi vida propia se fue a la mierda cuando ellos llegaron pero me dices ahora mismo si volvería a hacerlo y lo haría un millón de veces igual. Feliz cumpleaños amores de mi vida!!".

Estas palabras las ha compartido la periodista Samanta Villar coincidiendo con el cumpleaños de sus mellizos Violeta y Damià, de tres años. Lo ha hecho en Instagram.

