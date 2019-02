Una carta de Meghan Markle a su padre revela sus diferencias

Actualizada 10/02/2019 a las 18:09

Una carta escrita el pasado agosto por la duquesa de Sussex, Meghan Markle, a su padre, Thomas, publicada este domingo por 'The Mail on Sunday', revela el alcance de las desavenencias entre ambos.



Thomas Markle, residente en México, dice al diario que ha decidido difundir la misiva a fin de contrarrestar el relato sobre su relación que varias fuentes cercanas a la joven ofrecieron esta semana a la revista estadounidense 'People'.



Meghan, embarazada de siete meses, escribió la carta de cinco páginas después de su boda el 19 de mayo de 2018 con el príncipe Enrique, hijo menor del príncipe Carlos, heredero al trono británico, y la difunta princesa Diana.



En los extractos publicados por el periódico, la duquesa lamenta que su padre no le comunicara personalmente que no iba a asistir a su boda -debido a una operación de corazón-, lo que este refuta.



También se queja de que no haya frenado a su hermanastra Samantha -quien la ha acusado de "trepa" en numerosas ocasiones- mientras ella sufría por sus "mentiras viciosas", lo que la ha hecho "derrumbarse" en su interior.



Con elegante caligrafía, Meghan acusa asimismo a su padre de romperle el corazón "en mil pedazos" concediendo entrevistas a la prensa, "inventando" historias y criticando a su "amable y paciente" esposo.



La duquesa, cuyas amigas al parecer hicieron las declaraciones a 'People' sin el visto bueno de la oficina de prensa del palacio de Kensington, achaca a su progenitor ser desagradecido con la ayuda económica que ella le ha facilitado.



Thomas Markle declara al periódico que no tenía intención de hacer pública la íntima carta "por respeto a Meghan", pero que se ha visto forzado a hacerlo tras haber sido atacado por su entorno en la revista estadounidense.



También reconoce que él respondió el pasado septiembre a su hija con otra misiva en la que propuso que Meghan y Enrique posaran con él en una foto para demostrar al mundo que han limado sus diferencias.

