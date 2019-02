El 'whatsapp' de una madre a los padres del acosador de su hijo que se ha hecho viral

Actualizada 02/02/2019 a las 16:46

Harta de que un acosador haga la vida imposible a su hijo en el colegio, la usuaria @DebiQuilla ha decidido colgar en Twitter el largo mensaje de WhatsApp que envió a los padres del niño.



La madre cuenta que su hijo tiene que soportar todos los días insultos como "palomo", "mariposa" o "flor", aunque eso no es lo que le molesta, sino que se lo llame delante "de la niña que él con 11 años cree que será el amor de su vida".



"No he querido meterme hasta ahora porque creo que son cosas de niños y que los padres no deberíamos sobreprotegerlos tanto. He educado a mi hijo educándole en que la violencia física no lleva a ningún lado", comienza diciendo la madre.





La madre, además, explica que se ve en la "absoluta" obligación de dar la aprobación a su hijo para que responda: "Sólo quería dejar constancia de que, ante la actual situación y que no haya servido de nada hablar con el profesor porque su hijo no atiende a razones, mi hijo tiene permiso, es más su madre le anima a que demuestre a su hijo que es una persona con el mismo derecho a merecer respeto que las demás a base de hostias. Siento tener que haber llegado a este punto, un saludo".



El mensaje, que se ha compartido más de 5.000 veces y cuenta con multitud de respuestas, ha abierto un debate en Twitter: ¿deben los padres animar a sus hijos a defenderse con violencia física?.

