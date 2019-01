Los seguidores de Natalia reclaman que el Ayuntamiento de Pamplona la reciba

El año pasado, cientos de personas se concentraron en la plaza del ayuntamiento de Pamplona para recibir entre vítores a Amaia Romero, que salió al balcón consistorial como si de un 6 de julio a las 12 del mediodía se tratara. La joven pamplonesa ganó 'OT 2017' y el Ayuntamiento de la ciudad organizó una recepción oficial.

Parece que no va a ser así con Natalia Lacunza, tercera finalista de la última edición del concurso. Un usario de la red social Twitter con el nombre de 'Natalia Lacunza web' asegura haber contactado con el gabinete de Alcaldía y esta es la respuesta que ha recibido y ha hecho pública: "Queremos agradecerle la propuesta que nos ha hecho llegar. Compartimos además la reflexión de la necesidad de cuidar a los artistas locales. En relación a la posibilidad de realizar un encuentro, el formato que se utilizó para Amaia Romero fue especial ya que fue la ganadora del concurso 'Operación Triunfo', en este caso no descartamos explorar otras opciones".

Varios tuiteros han criticado este mensaje, y algunos han comparado este supuesto mensaje del Ayuntamiento con la respuesta a otros compañeros de Natalia, que sí han sido recibidos oficialmente en sus respectivas localidades pese a no quedar en primera posición.

Me parece fatal, osea que si ganas un concurso ni se lo piensan dos veces, pero si quedas 3ª se lo tienen que pensar. No lo entiendo la verdad, Alba quedó 2ª y en Elche la ha recibido el Ayuntamiento como se merece. Con Sábela pasó lo mismo y quedó 4ª.

Tengo que decir que tengo muchísimo cariño a pamplona y que muchos amigos mías son de allí y he vivido muchos momentos en esa ciudad y me da bastante vergüenza que aunque no tengan la obligación de hacerle nada, no lo hagan porque no gano cuando creo que natalia es una artistaza https://t.co/s9RySyOZD3