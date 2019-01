Los fans de Amaia Romero felicitan a la navarra en su 20 cumpleaños

Amaia Romero cumple años y las redes sociales se han llenado de felicitaciones de exconcursantes de Operación Triunfo, amigos y fans.



La navarra sopla las 20 velas dos semanas después de presentar su primer single, 'Un nuevo lugar' y desde la cuenta de Instagram de la Operación Triunfo, han felicitado a la ganadora de la edición 2017 con un vídeo: "Desde el primer día hasta el último ❤ Fuiste y serás una persona muy especial para Operación Triunfo. Te deseamos un feliz cumpleaños y que se cumplan todos tus deseos. ¡Te lo mereces! ¡Te queremos mucho!". El vídeo ha superado las 200.000 visualizaciones.



@amaiaromero eres el talento personificado. Una mujer maravillosa a la que querré siempre. Mi primer amiga de casting!! Gracias x todas esas veces q me has echo tirarme al suelo de la risa eso no se paga con dinero... Eres especial y te deseo lo mejor FELIZ VIDA! #Felices20Amaia pic.twitter.com/nutcSbOuDW