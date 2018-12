Polémica por la actuación de unas gimnastas en el Navarra Arena con mallas de Auschwitz

Un equipo de jóvenes gimnastas que compitieron en el torneo nacional desarrollado en el Navarra Arena se ha visto envuelto en una polémica en las redes sociales. La causa: las gimnastas vistieron un maillot de rayas verticales azules y plateadas y un petacho amarillo con números inspirado en los uniformes de los prisioneros de los campos de concentración nazis. Con este vestuario realizaron un ejercicio de rutina acompañado por la banda sonora de la película 'La vida es bella', un film italiano de 1997 sobre el holocausto judío.

La Real Federación de Gimnasia de España publicó en Facebook una foto de una de las gimnastas bailando mientras con el traje en el Torneo Nacional de Gimnasia Rítmica de Pamplona, donde compitieron más de 100 equipos de toda España.

La imagen ha desencadenado decenas de comentarios, la mayoría en contra, que responden a la pregunta: ¿banalización del holocausto? Muchos lo tomaron como un insulto a la memoria de sus víctimas, mientras que a otros les pareció un conmovedor homenaje.

Pero esta no se trata de la primera polémica por un ejercicio deportivo con ropa inspirada en los horrores de Auschwitz. Hace dos años, en 2016, una pareja de patinadores rusos bailaron a ritmo de la misma música con unos uniformes muy similares a los que llevaban originalmente las víctimas de los campos de exterminio. La patinadora, Tatyana Navka, era, además, esposa del portavoz del presidente ruso Vladimir Putin.

Tatyana Navka, the wife of Vladimir Putin's powerful spokesman, did a holocaust themed skating performance tonight in Russia. pic.twitter.com/XxVRn6GeIV