La solidaridad se hace viral de la mano de una historia de Nochebuena

La historia de Mercedes y Osakpamwan es de esas que bien podría protagonizar un anuncio navideño. Lejos de la música y los excesos de estas fechas, eso sí, pero con la solidaridad y la belleza que las grandes empresas suelen escoger para llevar a la pantalla. Esta es real. La otra, a veces también.

No sabemos por qué el periodista Oriol Querol ha querido 'regalar' esta bonita historia en plena Nochebuena, pero sólo podemos gracias por destilar de lo cotidiano cosas como ésta.

Os los presentamos: Mercedes, monja misionera que ahora ya no puede ayudar en África y lo hace en Barcelona; Osakpamwan, inmigrante de Nigeria que llega nueve años en España pero vive en la calle. Lean y disfruten:

Nochebuena en Barcelona, hace unas horas. Un hombre pide en la calle. Una mujer mayor se le acerca con un bocadillo. Charlan y ríen durante un buen rato. Les observo desde una cafetería. ¿De qué hablarán? He tenido que preguntar. Y he encontrado dos personas con un mismo sueño.⬇️ pic.twitter.com/Svb67ZvMHb

No quería interrumpir, así que he esperado a que se despidieran. Ella ha seguido su camino hacia donde yo estaba, así que me he presentado. Se llama Mercedes. Me ha contado su historia y me ha dado permiso para contarla.