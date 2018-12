Facebook ha impedido que se publique la foto de una niña hambrienta de Yemen por incumplir sus normas sobre "desnudez" y "contenido sexual".

Así se lo han hecho saber a Shady Grove Oliver, una periodista freelance de EE UU cuya queja por este veto se ha convertido en viral.

Esta periodista ha visto cómo Facebook le ha bloqueado en su muro la imagen en cuestión de un reportaje del The New York Times sobre EE UU en la guerra de Yemen. Ella lo ha contado en sus redes, donde ha detallado que pidió una revisión del caso. Sin embargo, volvió a recibir un veto.

This is what I'm currently seeing on my @facebook profile. The photo of the girl in Yemen w/ @NickKristof's @nytimes article is still blocked and under another review. pic.twitter.com/RxX7Pk5JdC