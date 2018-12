Miguel Ángel Silvestre se despide de su padre con una emotiva carta

Actualizada 13/12/2018 a las 11:49

El padre del actor Miguel Ángel Silvestre falleció el miércoles tras sufrir una larga enfermedad. Pero el desenlace ha debido ser inesperado porque ha sorprendido a la familia y al propio actor, que se encontraba en México promocionando su última película, 'La boda de mi mejor amigos'.

El actor, que ya había compartido con sus seguidores la estrecha relación que mantenía con su padre, ha querido usar su cuenta de Instagram para despedirse con una emotiva carta. "Mi padre dio su vida por mi. Me permitió elegir a pesar de quitarse él. Me dio sus horas de sueño en más de una ocasión", comienza el actor. Silvestre ha escogido una fotografía en la que aparece junto a su hermana María y su padre, Miguel Ángel Silvestre (serior).

"Recuerdo un verano en el que lo desperté a las 2 de la madrugada porque mi novia se había enamorado de otra persona y me dedicó un paseo por la playa hasta las 7:35 horas de la mañana cuando él, ejerciendo de padre, decidió por mi que ya era momento de descansar y volver a empezar", ha rememorado. "Nunca me pidió nada a cambio, a pesar de haberme gastado casi todo su dinero en querer ser jugador de tenis. Lo único que quería es que yo fuera feliz y tuviera las oportunidades que él no había tenido".

