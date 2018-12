Jordi Évole se adentra en Vox y hace temblar las redes sociales

Actualizada 10/12/2018 a las 10:12

El programa de Jordi Évole sobre Vox emitido este pasado domingo ha sido lo más visto de este fin de semana. El contenido de 'Salvados', además, ha dado mucho de que hablar en las redes sociales.

Un ejemplo de ello son los testimonios recogidos por este programa de La Sexta de personas en los mítines de Vox en Andalucía.

"A mí que se pite el himno de España me molesta. Que Dani Mateo se suene los mocos con la bandera es una falta de respeto. Son símbolos y hay que respetarlos", decía uno de ellos. Y otro: "¿Que me llaman facha? Que me llamen facha. ¿Que me llaman ultraderecha? Que me llamen ultraderecha. ¿Que me llaman xenófobo? Que me llamen xenófobo. No lo soy. Soy una persona normal".

Tras estas declaraciones, en las redes, comenzaron a circular numerosos mensajes, algunos compartiendo "el pavor de leer el programa de Vox" y otros en defensa de la formación de Santiago Abascal.

Évole también recogió el testimonio de unos jóvenes abrumados ante lo que escuchaban a favor de Vox: "Yo me imaginaba que aquí estuvieran todos los abuelillos de 60 o 70 años, aquí anclados, con Franco, pero esto está lleno de jóvenes. Gente de nuestra edad, que piensa distinto a nosotros. Yo no entiendo como después de 36 años de dictadura pueda la gente pensar esto otra vez, la verdad". "No es que lo vuelvan a pensar, es que nunca se lo han quitado de la cabeza".

Por otra parte, Évole también entrevistó al periodista de la COPE Carlos Herrera. Ante sus respuestas en las redes muchos destacaron que "VOX hace parecer progre a Carlos Herrera".

Estos son algunos de los comentarios que han circulado en Twitter:

- No entiendo, después de 36 años de dictadura, como puede la gente pensar otra vez esto.

- No es que lo vuelva a pensar. Es que nunca se lo ha quitado de la cabeza.#VOXalNatural — Jordi Évole (@jordievole) 9 de diciembre de 2018

Sencillo, vosotros habéis abierto heridas casi cerradas, habéis perdido el respeto a todo. Ahora no digáis que no os lo esperabais, porque es mentira, era lo que estabais buscando exactamente, la confrontación. El problema es que se os ha ido de las manos y ahora ya veremos ... — Jose Antonio (@Sin_Nada_Mas) 9 de diciembre de 2018

Me está dando pavor ver este programa. Me da pavor leer el programa electoral, ver como piensa la gente al respecto me da ganas de coger las maletas y largarme a otro país. Que locura y que vergüenza. Quieren quitar ellos solos todas las libertades que tenemos. — Cynthia Sánchez (@cysava89) 9 de diciembre de 2018

