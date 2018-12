Brad Pitt y Angelina Jolie llegan a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos

Actualizada 01/12/2018 a las 10:14

Brad Pitt y Angelina Jolie han llegado a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos con el que evitarán ir a juicio sobre este asunto, informó anoche el programa de televisión Entertainment Tonight.



La abogada de la actriz, Samantha Bley DeJean, manifestó en un comunicado dirigido a Entertainment Tonight que el acuerdo sobre la custodia de los hijos se pactó hace semanas y que ha sido firmado por las dos partes.



Por el momento, no se han dado a conocer los detalles del pacto.



La revista People aseguró, citando una fuente cercana a Jolie y Pitt, que se trata de un acuerdo temporal y no permanente, pero la abogada de la intérprete no mencionó nada al respecto.



Los artistas tienen seis hijos en común: Zahara, de 13 años; Shiloh, de 12; los gemelos Vivienne y Knox, de 10; Maddox, de 16, y Pax, de 14.



Pitt y Jolie, que fueron una de las parejas más poderosas y admiradas de Hollywood, han estado negociando durante meses un acuerdo extrajudicial sobre la custodia de sus hijos que evitara tener que resolver su disputa en los tribunales y ante un juez.



La primera vista ante el juez iba a tener lugar el próximo 4 de diciembre.



Tras más de una década juntos y apenas dos años después de casarse, Jolie pidió el divorcio a Pitt en septiembre de 2016.

