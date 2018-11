Los pronósticos de la gala de los premios MTV en Bilbao se cumplieron: la artista Camila Cabello arrasó en la gala. En las redes, sin embargo, esta artista cubano-estadounidense está siendo criticada por recurrir a topicazos para mostrar su amor por España.

Fue el pasado sábado cuando, durante su estancia en la capital vizcaína, pidió queso y jamón en un primer 'tuit'.

Su comentario comenzó a recibir "aclaraciones" de que el jamón "se encuentra en Extremadura" o de que en Bilbao son más de "bacalao y vino".

La artista, horas antes de su actuación, volvió a mandar otro mensaje para mostrar lo enamorada que se siente de España y lo que le encanta "la comida, la música, la gente, el flamenco y el jamón".

I love Spain so much, I am 100% living here one day- la comida, la música, la gente, el flamenco, EL JAMÓN!!!!! Me encanta