Podemos retira la foto de Bertín Osborne para anunciar un taller contra el machismo

Podemos Elche ha reconocido este jueves que con la utilización de la foto del cantante Bertín Osborne para anunciar un taller sobre nuevas masculinidades se buscaba "una imagen provocadora" y que "ha funcionado". No obstante, ha precisado que el cartel se ha retirado de la página de Facebook como medida de "buena fe", aunque asegura que no tiene constancia de que el artista haya emprendido medidas legales por el uso de su imagen.

El secretario local, José Vicente Bustamante, ha defendido que "este tipo de espacios" son "muy importantes" porque, según ha opinado, es "totalmente necesario desmontar la masculinidad hegemónica".

Asimismo, ha subrayado que en el partido no hay constancia de que Osborne haya emprendido acciones legales contra la agrupación por el uso de su imagen y ha alegado: "No nos arrepentimos porque creemos que no ofendemos a nadie".

"En este caso, no hay ningún tipo de insultos o de referencias, y solo hay una imagen de un señor que tiene una masculinidad concreta, como hay otros tipos de masculinidades de muchos hombres", ha precisado y ha defendido que el taller va en el sentido de "conocer todos los tipos de masculinidades" y para "pensar otros referentes que son muy necesarios".

Bustamante ha recalcado que como "muestra de buena fe" se ha retirado el cartel de la página de Facebook aunque ha insistido: "Pensamos que no hemos ofendido, pero es una muestra de buena fe para no crear más problemas".

Al respecto, ha indicado que el cartel "ha trascendido a lo que podíamos controlar", y ha recordado que Podemos Elche está "comprometido" contra las violencias machistas y que desde hace "años" se reúne un grupo de hombres "regularmente" para "revisar y deconstruir esta masculinidad tradicional".

"Lo que pretendemos básicamente es profundizar y conocer todas las desigualdades que sufren las mujeres y tener una visión y una forma diferente de relacionarnos que sea más equitativa y respetuosa", ha zanjado.

