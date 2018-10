Keira Knightley niega haber atacado a Kate Middleton

Actualizada 12/10/2018 a las 11:37

La actriz británica Keira Knightley rechazó haber atacado a la duquesa Catalina con su ensayo publicado bajo el título 'The Weaker Sex' ('El sexo débil'). "No he humillado a nadie de ninguna manera, todo lo contrario", dijo en el estreno de su nueva película, 'Colette', el jueves por la noche en Londres.

Las observaciones que hizo "se refieren a toda nuestra cultura, que acalla las verdades de las mujeres y nos obliga a todas a escondernos", aseguró. En el ensayo Knightley describe lo que sintió cuando Catalina abandonó el hospital tan sólo siete horas después de haber dado a luz a la princesa Carlota. "(...) estaba maquillada y llevaba unos zapatos de tacón. El rostro que quiere ver el mundo", escribió.

La protagonista de 'Orgullo y prejuicio' (2005) habla en el texto sin tabúes sobre el parto de su hija Edie, que vino al mundo un día antes que la hija del príncipe Guillermo y Catalina. "Recuerdo la mierda, los vómitos, la sangre, los pinchazos. Recuerdo mi campo de batalla", describe Knightley.

Te recomendamos

Selección DN+