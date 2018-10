Actualizada 08/10/2018 a las 12:54

La actriz británica Keira Knightley ha hablado abiertamente sobre el parto de su hija y ha criticado a la duquesa Catalina, que dio a luz tan sólo unas horas después que ella, por su apariencia perfecta tras el nacimiento de la princesa Carlota. En un ensayo publicado bajo el título 'The Weaker Sex' ('El sexo débil') habla abiertamente de las partes más desagradables del nacimiento de su hija Edie, que ahora tiene tres años, en mayo de 2015.

"Recuerdo la mierda, los vómitos, la sangre, los pinchazos. Recuerdo mi campo de batalla", escribe Knightley mientras se pregunta: "¿Y yo soy el sexo más débil?"

El texto, del que ha publicado extractos el portal online Refinery29, apareció como un audiolibro en el que la protagonista de 'Orgullo y prejuicio' (2005) opina sobre temas feministas junto con otras compañeras de profesión como Emma Watson y Gemma Arterton.

Knightley habla sin tabúes sobre el parto y su hija: "Mi vagina se desgarró. Saliste con los ojos abiertos, los brazos estirados hacia arriba, chillando. Te pusieron sobre mí, cubierta de sangre y vérnix, tu cabeza deformada por el canal de parto. Latiendo, jadeando, gritando."

La intérprete también describe los dolores que sintió al comenzar la lactancia. Un día después del nacimiento de su hija, la duquesa Catalina dio a luz a la princesa Carlota y apareció en público tan sólo unas pocas horas después del parto. "Nos despertamos y lo vimos en la televisión. A ella le dieron el alta siete horas después, estaba maquillada y llevaba unos zapatos de tacón. El rostro que quiere ver el mundo", critica Knightley. "Luzca guapa, luzca elegante, no muestre su campo de batalla, Kate. Siete horas después de su lucha con la vida y la muerte, siete horas después de que su cuerpo se haya abierto y haya parido una vida ensangrentada y chillona. No lo enseñe. No lo diga. Pose con su niña rodeada por una manada de fotógrafos hombres", prosigue.

Keira Knightley está casada desde 2013 con el músico James Righton, padre de su hija Edie. La familia vive en Londres.

