Las curiosas fotos de los padres de Trump que se han hecho virales

Actualizada 06/10/2018 a las 16:53

Desde que Donald Trump llegara a la Casa Blanca, hace casi dos años, el mandatario estadounidense se ha convertido en objeto de muchos 'memes'. Sin embargo, esta vez han sido sus padres, Fred y Mary Anne Trump, los protagonistas del último fenómeno viral.

Todo surgió a raíz de una investigación, llevada a cabo por The New York Times, que ha destapado algunas de las ilegalidades con las que la familia Trump amasó su fortuna. Sin embargo, para muchos lo realmente impactante ha sido descubrir los rostros de los progenitores del presidente de Estados Unidos.

En Twitter dicen que los padres de Trump "parecen personajes secundarios de una película de Tim Burton". Algunos han comparado a Fred Trump con un "Nicolas Cage derretido". Pero Elizabeth Trump también ha sido diana de las críticas de los tuiteros, que le encuentran un parecido razonable a Gary Oldman en 'Dracula'.

Trump’s parents look like they’re secondary characters from a Tim Burton movie come to life pic.twitter.com/0EHsOUlaaP — Parker Molloy (@ParkerMolloy) 3 de octubre de 2018

That’s definitely an alien wearing a human mask (or an actual human’s face.) pic.twitter.com/zrTz0xSWwd — Blanket Jackson (@ChristineFox) 3 de octubre de 2018

Etiquetas Donald Trump

