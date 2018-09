Los mapaches, como los gatos

No se lo podían creer. Tanto los ciclistas como los paseantes que andaban por Ocean City, en New Jersey (EE UU), detuvieron su marcha. Todos miraban al mismo punto. Un mapache que se había encaramado por la fachada de un edificio hasta la séptima planta. Unos con el móvil y otros preguntándose si los mapaches tendrían también siete vidas como los gatos, todos pudieron ver cómo el animal cayó al vacío.

Respiraciones contenidas entre el público hasta ver cómo el mapache, tras el fuerte golpe contra el suelo, se levantó y corrió a refugiarse.

Una de las personas allí presentes que grabó un vídeo fue Micah Rea, que fue difundido en redes por la CBS Los Angeles.

WATCH: A raccoon climbs nine stories up the side of a building, then plummets to the ground!



Micah Rea shot this video in Ocean City, NJ and says the animal appeared uninjured after hitting the ground hard, then scampering off into a nearby parking lot. pic.twitter.com/WZdVAcxDBj