Un reportero, pillado mientras exageraba en la cobertura del huracán 'Florence'

El huracán 'Florence' ha dejado a su paso por Estados Unidos cinco fallecidos. Los medios se están volcando en la retransmisión de las consecuencias que está dejando este fenómeno meteorológico.

El problema viene cuando se cae en la exageración. Sobre todo, cuando te pillan. Eso le ha ocurrido a un reportero de The Weather Channel. El periodista estaba "luchando" contra la lluvia y la fuerza del viento durante un directo mientras contaba cómo era la situación. El hombre parece no poder mantener la verticalidad. Su 'representación' se viene abajo cuando dos personas aparecen detrás de él, caminando sin ningún tipo de inconveniente. Los jóvenes llegan incluso a sacar el teléfono móvil.

El momento ha sido captado en Twitter, donde se ha convertido en mofa de muchos usuarios.

So dramatic! Dude from the weather channel bracing for his life, as 2 dudes just stroll past. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/8FRyM4NLbL