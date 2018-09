Bronca "a gritos" entre el presidente del Athletic y el periodista Iñaki López

Actualizada 06/09/2018 a las 17:31

El presidente del Athletic, Josu Urrutia, recriminó en público al periodista bilbaíno Iñaki López por las críticas que lanzó hace meses en las redes sociales a su gestión del club. Según ha informado el Diario Vasco, el incidente se produjo el pasado 27 de agosto durante el partido entre el Athletic y el Huesca. El presentador de 'La Sexta Noche', que había sido invitado por un conocido empresario bilbaíno, optó por marcharse de La Catedral en el descanso del encuentro con su mujer, seguidora del equipo oscense. López no quiso entrar en polémicas y se limitó a confirmar que abandonó el estadio después de tener una discusión en público "muy desagradable" con Urrutia en el "fondo" y en las "formas".

Según ha informado el Diario Vasco, la bronca se produjo "prácticamente a gritos" delante de las personas que habían acudido ese día al palco de San Mamés. Iñaki López y su mujer, la también periodista Andrea Ropero, habían sido invitados por un empresario bilbaíno a la zona reservada para las autoridades. Una vez terminada la primera parte, según las mismas fuentes, el presidente del Athletic se acercó directamente al presentador y le vino a decir, entre otras cosas, que cómo tenía la "desfachatez" de acudir al palco.

Las críticas que López ha vertido en alguna ocasión contra la gestión del mandatario y contra la política de comunicación del club. El pasado febrero, por ejemplo, con el equipo metido en una grave crisis de resultados, el periodista publicó el siguiente mensaje en las redes sociales: "No hay que perder la fe athleticzales. Algún día Urrutia marchará del Athletic y volveremos a sonreír..." Aquel comentario fue aplaudido y criticado por numerosos seguidores, que le enviaron decenas de mensajes directos. Y López quiso aclarar que no se trataba de nada personal. "No le conozco (A Urrutia). Seguro que es una bellísima persona. Pero me parece un mediocre presidente. Es una opinión", afirmó en una contestación a uno de los mensajes.

Estas discusiones afloraron en la bronca en el palco de San Mamés. Según las fuentes presenciales consultadas por este diario, el periodista contestó a los reproches públicos de Urrutia diciéndole que estaba confundiendo la presidencia del club con algo de su propiedad. Poco después de la acalorada discusión, López, su mujer y la persona que les había invitado abandonaron el estadio.

Etiquetas Athletic Club

