Cierran una pescadería por poner ojos de plástico a sus pescados

Dicen que para saber si un pescado es fresco hay que observar la claridad de los ojos del mismo. Por eso, los dueños de una pescadería de Kuwait decidieron "potenciar" -quien dice potenciar dice simular- esta cualidad en sus peces con ojos de plástico.

La estratagema se destapó y, según publica el diario árabe 'Al Bayan', las autoridades gubernamentales decidieron cerrar el establecimiento.

Las imágenes de la estafa -en las que se ve claramente el ojo de plástico caído, que deja ver el real, de color amarillo-, han generado un gran revuelo en las redes sociales y, una vez más, han disparado el ingenio de los tuiteros:

