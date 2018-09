Esta es la falta de ortografía de 'Sábado Deluxe' que ha sorprendido a los tuiteros

El community manager de 'Sábado Deluxe' la lió en Twitter este sábado con una falta de ortografía. A raíz del paso de Sofía Suescun por el plató, en el perfil de esta red social iban contando lo más relevante de la entrevista. Pero una palabra mal escrita fue lo que más atrajo la atención de los espectadores. La palabra en cuestión fue yerno, que en el tuit aparecía escrita con 'h'.

"Maite Galdeano afirma que @AlejandroAlbala no es lo que busca como hierno. ¿A vosotros os gusta?", rezaba el mensaje.

No me puedo creer lo de Hierno, ni el móvil me deja escribirlo