Penélope Cruz: "Hablo por todas las mujeres"

02/09/2018 a las 06:00

La española Penélope Cruz cree que su profesión de actriz la llama a convertirse en portavoz de la igualdad de género. "Hablo por todas las mujeres", dijo la artista en declaraciones al grupo alemán de prensa RND.

La lucha que se ha desatado en el ramo cinematográfico por una paga justa es una lucha que atañe a las mujeres en general, ya sean maestras, empleadas domésticas o peluqueras, dijo Cruz, quien se encuentra promocionando la película Todos lo saben del director iraní Asghar Farhadi. "A estas mujeres nadie les pone un micrófono delante", dijo la actriz de 44 años.

"No se les pregunta si cobran peor que sus colegas masculinos. O si han sido víctimas de acoso sexual. A estas mujeres no se les pregunta en absoluto", señaló. Cruz está convencida de que quienes trabajan en el cine tienen la obligación de alzar la voz en nombre de otros. "Todas las mujeres están afectadas, en cada profesión y en todo el mundo", insistió.

La intérprete recordó que en algunos países hay menos de un diez por ciento de directoras de cine. "Cuanto más me entero de estas injusticias, más me enojo", aseguró. Además de abogar por los derechos de las mujeres, la artista se dejó la piel en la cinta que protagoniza junto con su marido, Javier Bardem.

Cruz contó que perdió el conocimiento durante una escena en la que simulaba un ataque de pánico de una madre que se entera de que su hija ha sido secuestrada. "Repetimos varias veces la escena. Me tuvo que haber faltado de repente el oxígeno y me desvanecí. Y después llegó la ambulancia". Sobre la posibilidad de rodar con su esposo dijo que tenía sus ventajas, por ejemplo, en cuanto a tener cerca a sus dos hijos. "Pero no queremos hacerlo cada año. Probablemente no sería saludable para nuestra relación".

