"Hay un reguetón grosero, pero educar es tarea de los padres"

Actualizada 11/08/2018 a las 09:59

El cantante colombiano J Balvin dijo que la responsabilidad de educar a los niños es de los padres de familia y no de los artistas de reguetón. El colombiano fue preguntado sobre qué piensa de las personas que tildan de bueno o malo el reguetón por sus letras y sus mensajes en contra de la mujer, a lo que J Balvin contestó: "Da más tranquilidad cuando le dices a tus hijos qué es lo bueno y qué es lo malo, a que nos pongan a nosotros como si fuera responsabilidad nuestra la responsabilidad de los padres de familia".

En entrevista con la emisora W Radio, el artista agregó que es "más importante la educación y los valores" que un padre de familia le da a sus hijos para "que estén preparados para lo que escuchen". J Balvin reconoció que hay canciones de reguetón con letras "muy fuertes", así como otros temas que son "familiares, para todo el mundo", pero dijo que no puede entrar a defender o reprochar lo uno o lo otro. "Es una realidad, hay reguetón grosero y otro que no".

Sobre su propia música, el intérprete de 'Mi Gente' aseguró que no tiene canciones vulgares, sino con un contenido "sexy". "En mi repertorio hay (canciones) sexys, una cosa es la vulgaridad y otra lo sexy, pero me disfruto ambos, el sexy y el vulgar". En esa misma entrevista, J Balvin fue preguntado sobre cuál cree que es el mejor reguetonero del mundo, y no dudó en nombrar a Daddy Yankee.

"Daddy Yankee marcó a todos nosotros los que estamos viviendo el sueño de ser artistas urbanos, marcó un antes y un después en la música urbana a nivel mundial. Siempre le daré mi respeto", expresó.

Al terminar, le preguntaron si se sabía alguna canción de Daddy Yankee, a lo que contestó: "Todas!". J Balvin se encuentra en Colombia después de realizar el fin de semana pasado dos presentaciones, una en Bogotá y otra en su ciudad natal, Medellín.

Etiquetas Conciertos

