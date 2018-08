Melania Trump elogia la labor de Lebron James tras los ataques del presidente

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, se alejó bruscamente de la posición de su esposo el presidente Donald Trump, después de que éste atacara al jugador de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James, a través de 'twitter' la noche del viernes.



Melania Trump elogió a James por su trabajo para con la infancia, incluso dijo que está dispuesta a visitar la escuela de James, que el jugador inauguró el lunes para niños desfavorecidos en su ciudad natal, Akron (Ohio).



"Parece que LeBron James está trabajando para hacer cosas buenas en nombre de nuestra próxima generación y, como siempre lo hace, la primera dama alienta a todos a tener un diálogo abierto sobre los problemas que afrontan los niños hoy", escribió la portavoz de la primera dama, Stephanie Grisham, en un comunicado.



"Como saben, la señora Trump ha viajado por el país y el mundo hablando sobre los niños y su bienestar, la vida saludable y la importancia de un comportamiento responsable en línea con su iniciativa Be Best", añade.



El mismo texto indica que "su plataforma digital se centra en visitar organizaciones, hospitales y escuelas, y ella estaría dispuesta a visitar la escuela I Promise en Akron".



Esto, menos de 24 horas después de que el presidente escribiera un 'tuit' en el que indica que "Lebron James fue entrevistado por el hombre más tonto de la televisión, Don Lemon. Hizo que Lebron se viera inteligente, lo cual no es fácil de hacer. ¡Me gusta Mike!".

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike!