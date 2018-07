Elsa Pataky comparte otro momento inolvidable junto a sus hijos en Getaria

Actualizada 31/07/2018 a las 10:22

Las vacaciones de Elsa Pataky en Guipúzcoa todavía dan mucho que hablar. En parte, porque la actriz sigue compartiendo en las redes imágenes de sus vacaciones en Getaria, donde el pasado sábado su hermano se casó.

Hasta allá se trasladó la actriz junto a toda su familia para disfrutar de unos días de vacaciones que también compartieron con el actor Matt Damon y su familia.

Pataky acaba de publicar en su cuenta de Instagram otro de los momentos inolvidables de esos días, esta vez, junto a sus hijos. Se trata del instante en el que la actriz da unas palabras durante el enlace matrimonial y la interrupción por parte de uno de sus pequeños.

"Cuando intentas hacer tu gran speech y tus hijos no paran de interrumpir. when you’re trying to do your best speech and your kid keeps interrupting it!"

