Actualizada 30/07/2018 a las 10:12

Elsa Pataky y su familia llegaron a Guipúzcoa el pasado 16 de julio. Un día después lo hicieron el actor Matt Damon, su mujer y sus cuatro hijas. Juntos disfrutaron de unas vacaciones alojados en Getaria con motivo de la boda del hermano de Pataky, que tuvo lugar este sábado. Ya de despedida, la actriz ha compartido una dedicatoria de amor en las redes sociales.

En la imagen se le puede ver con su hermano y su cuñada. "Enhorabuena a las dos de las personas que más quiero en el mundo. No se que haría sin vosotros. Sois un ejemplo perfecto de lo que significa la palabra amor./ congratulations to two of my favourite people in the world. Don’t know what I would do without you guys. You’re a perfect example of love".

Visitas a bodegas, degustaciones con los cocineros Arzak y Subijana... Los actores han compartido diversas imágenes de sus vacaciones.

