Decide hacer flexiones para rebajar la tasa de alcohol tras estrellar su coche en Murcia

Actualizada 29/07/2018 a las 16:42

La Policía Local de Murcia ha informado este domingo por la mañana a través de su cuenta de Twitter de un suceso que, aunque se ha quedado en anécdota, podría haber tenido consecuencias más graves. Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol permitida ha estrellado su vehículo en la avenida Juan de Borbón de la ciudad de Murcia.

El cuerpo ha querido recoger este suceso en Twitter dada la extraña decisión del conductor. Tras estrellar su coche, varios motoristas de la policía han divisado el vehículo.

Al llegar al lugar, le han hecho una primera prueba de alcoholemia en la que ha dado positivo. Al conductor no se le ha ocurrido otra cosa que ponerse a hacer flexiones en plena calle para tratar de rebajar la tasa de alcohol en sangre a través del sudor. Pero con su esfuerzo no ha obtenido el resultado deseado, ya que en la segunda prueba el conductor ha vuelto a dar positivo, por lo que el esfuerzo no le ha servido de nada.

Está mañana, dotación de polivalentes y motoristas intervienen en un siniestro vial en Avda. Juan de Borbón cuyo conductor casi triplica la tasa de alcohol. Intenta bajar la tasa con flexiones, pero de poco le ha servido pic.twitter.com/oqMiJe4UgV — Policía Local Murcia (@MurciaPolicia) 29 de julio de 2018

Según la Policía Local de Murcia, el accidente ha ocurrido a primera hora de la mañana de este domingo y el conductor ha resultado ileso. Además, no ha habido más vehículos implicados.

Las flexiones no han salvado al conductor del vehículo siniestrado, que deberá hacer frente a un juicio rápido contra la seguridad vial por superar los 0,60 mg/l de aire espirado.

Las sanciones que tendrá que afrontar se estiman en una pena de prisión de entre tres y seis meses, trabajos en beneficio de la comunidad y la retirada del carné entre uno y cuatro años.

